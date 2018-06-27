Almanya Gruptaki Son Maçında Güney Kore ile Karşılaşıyor! Canlı Anlatım

Dünya Kupası F Grubu son maçında Almanya ile Güney Kore karşı karşıya geliyor. Grupta iddiası bulunmayan Güney Kore, İsveç'e son dakikada attığı golle üst tur umutlarına tutunan Almanya karşısında zorlu bir sınav veriyor.

Saat 17.00'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM:

İlk yarı golsüz berabere tamamlandı.

38' WERNER! Mesut'un pasında ceza sahasında topla buluşan Werner şutunu çekti ancak Güney Kore savunmasına çarpan top kornere çıktı.

24' GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Güney Kore'nin ceza sahasına yaptığı orta Almanya savunmasından sekti. Son, topa gelişine çok sert vurdu ancak isabet sağlayamadı.

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.

İLK 11'LER

GÜNEY KORE: Cho Hyun-Woo, Lee Yong, Yun Young-Sun, Hong Chul, Kim Young-Gwon, Jang Hyun-Soo, Moon Seon-Min, Lee Jae-Sung, Jung Woo-Young, Koo Ja-Cheol, Son Heung-Min

ALMANYA: Neuer, Kimmich, Hummels, Süle, Hector, Goretzka, Kroos, Khedira, Reus, Mesut Özil, Werner