Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı önünde protesto
Almanya'nın başkenti Berlin'de arıcılıkla uğraşan bir aile, bal üretimi yaptıkları çevredeki yeşil alanlarda tarım ilaçlarının kullanması nedeniyle 4 ton ballarının bozulduğunu ve arılarının öldüğünü iddia ederek, Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı önünde protesto gerçekleştirdi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de arıcılıkla uğraşan bir aile, bal üretimi yaptıkları çevredeki yeşil alanlarda tarım ilaçlarının kullanması nedeniyle 4 ton ballarının bozulduğunu ve arılarının öldüğünü iddia ederek, Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı önünde protesto gerçekleştirdi. Aile üyeleri, bozulan 4 ton balı ve ölen arıları bakanlık önüne getirerek burada arıcılıkta kullanılan kıyafetleriyle eylemlerini gerçekleştirdi.