15.01.2020 23:47 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:49

Almanya'nın başkenti Berlin'de arıcılıkla uğraşan bir aile, bal üretimi yaptıkları çevredeki yeşil alanlarda tarım ilaçlarının kullanması nedeniyle 4 ton ballarının bozulduğunu ve arılarının öldüğünü iddia ederek, Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı önünde protesto gerçekleştirdi. Aile üyeleri, bozulan 4 ton balı ve ölen arıları bakanlık önüne getirerek burada arıcılıkta kullanılan kıyafetleriyle eylemlerini gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu