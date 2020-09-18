Almanya Gıda Tarım Müsteşarı Peter Bohlen'den KTB'ye ziyaret
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Almanya Gıda Tarım Müsteşarı Peter Bohlen'den KTB'ye ziyaret

Almanya Gıda Tarım Müsteşarı Peter Bohlen ile eşi Rita Bohlen, Kayseri Ticaret Borsasını (KTB) ziyaret etti.

Almanya Gıda Tarım Müsteşarı Peter Bohlen'den KTB'ye ziyaret
18.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:42

Almanya Gıda Tarım Müsteşarı Peter Bohlen ile eşi Rita Bohlen, Kayseri Ticaret Borsasını (KTB) ziyaret etti.

Borsa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Kayseri Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Mehmet İştahlı, Kayseri Ticaret Borsası Genel sekreteri Mustafa Burak Yıldırım hazır bulundu.

İştahlı, iki ülkenin ticari heyetlerinin bir araya getirilmesi için Almanya Gıda Tarım Müsteşarı Bohlen'den talepte bulunduklarını belirtti.

Yıldırım da pastırma, kavurma, sucuk gibi ürünlerde Kayseri'nin Türkiye'de lider konumunda olduğunu aktardı.

Ziyaretin ardından Bohlen'e plaket takdim edildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Esma Küçükşahin
Esma Küçükşahin
AA Editörü
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