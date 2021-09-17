Almanya Futbol Federasyonu: "U21 Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırabilmesi için mevcut sözleşmesinin son verilmesine...
Almanya Futbol Federasyonu: "U21 Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırabilmesi için mevcut sözleşmesinin son verilmesine karar verilmiştir.
Almanya Futbol Federasyonu : "U21 Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırabilmesi için mevcut sözleşmesinin son verilmesine karar verilmiştir." - İSTANBUL
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