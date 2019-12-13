Almanya, Fransa ve İtalya'dan Libya'daki taraflara müzakere çağrısı

13.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:52

Almanya, Fransa ve İtalya'nın liderleri Libya'daki taraflara askeri girişimlerden uzak durma ve müzakere sürecine dönme çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Libya'daki gerilim ve çatışmalar konusunda ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Libya'da çatışmanın taraflarına askeri müdahaleden kaçınmaları, samimi, kapsamlı ve kalıcı bir düşmanlıktan vazgeçme taahhüdünde bulunmaları ve Birleşmiş Milletler'in (BM) himayesinde kabul edilebilir müzakere sürecine devam etmeleri çağrısı yapıldı.

BM ve Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin çalışmalarının takdirle karşılandığı ifade edilen açıklamada, Libya'da kalıcı barış ve istikrarın ancak siyasi bir çözümle sağlanabileceği vurgulandı.

Devlet ve hükümet başkanları ayrıca, Libya konusunda yakın bir gelecekte gerçekleştirilmesi beklenen Berlin Konferansı'nın başarılı olması yönündeki kararlılığa dikkati çekti.

Ortak açıklamada, Afrika Birliği ve Arap Birliği (Arap Ligi ) gibi bölgesel kuruluşların, Berlin Konferansı'nın sonuçlarının somut uygulanmasında ve takibinde önemli bir rol oynayacağı konusundaki beklentiler de kaydedildi.

Almanya, Fransa ve İtalya liderleri, Libya'nın bağımsızlığı, birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği ve Libya halkının ve tüm Avrupa-Akdeniz bölgesinin çıkarları için istikrarlı, güvenli, demokratik ve müreffeh bir ülke olması konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.

Kaynak: AA