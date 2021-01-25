Almanya, Fransa ve İngiltere'den Suudi Arabistan'a yönelik hava saldırısı girişimine kınama
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Almanya, Fransa ve İngiltere'den Suudi Arabistan'a yönelik hava saldırısı girişimine kınama

25.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:06
Almanya, Fransa ve İngiltere'den Suudi Arabistan'a yönelik hava saldırısı girişimine kınama

Almanya, Fransa ve İngiltere, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik hava saldırısı girişimini şiddetle kınadı.

Almanya, Fransa ve İngiltere, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik hava saldırısı girişimini şiddetle kınadı.

Üç ülke tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Almanya, Fransa ve İngiltere olarak Riyad'a yönelik hava saldırısı girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Silahların yaygınlaşmasının, füze ve insansız hava aracı kullanımının bölgenin güvenliğini ve istikrarını baltaladığı vurgulanan açıklamada, bu gelişmelerin Almanya, Fransa ve İngiltere için büyük önem taşıdığını belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve toprak bütünlüğüne sıkı sıkıya bağlı olunduğunun altı çizildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 23 Ocak'ta Riyad'a gönderilen düşman bir hava unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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