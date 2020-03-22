Almanya: Fransa'dan koronavirüs hastası kabul etmeye hazırız
Almanya’da Baden-Worttemberg eyaleti yönetimi koronavirüs vakaları nedeniyle yatak kapasitesini aşan Fransa’nın Grand Est bölgesindeki hastanelerden hasta alabileceklerini açıkladı.
Almanya'da Baden-Worttemberg eyaleti yönetimi koronavirüs vakaları nedeniyle yatak kapasitesini aşan Fransa'nın Grand Est bölgesindeki hastanelerden hasta alabileceklerini açıkladı.
Yerel yönetimin sağlık bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan ve solunum cihazına ihtiyaç duyan Fransız hastaların kendi hastanelerine transfer edilebileceği belirtildi. Sözcü, bu bağlamda komşu ülke Fransa'dan hasta kabul etmeleri için Baden-Worttemberg eyaletindeki tüm hastanelere talimat verildiğini aktardı. Euronews.com'da Görüntüle
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