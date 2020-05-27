Almanya fiziksel temas uygulamasını 29 Haziran'a kadar uzattı Almanya'da fiziksel temas kuralının süresi 29 Haziran'a kadar uzatıldı.

Almanya'da fiziksel temas kuralının süresi 29 Haziran'a kadar uzatıldı.

Almanya, korona salgını kapsamında ülke genelinde uygulanan fiziksel temas kuralının süresini 29 Haziran'a kadar uzattı. Eyaletler ise bölgelerindeki salgının seyrine göre karar alma yetkisini kullanabilecek. Korona salgınına karşı 16 eyaletin farklı uygulamalar istemesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlığa karşı Sağlık Bakanı Jens Spahn, Federal ve eyalet hükümetlerinin tek hedefinin yeni vaka sayılarını azaltmak ve kontrol altında tutmak olduğunu açıkladı.

Federal ve eyalet hükümetleri tarafından anlaşmaya varılan fiziki temas kuralının yanı sıra 6 Haziran'dan itibaren açık alanda en fazla 10 kişi ya da iki hane halkı kamuya açık alanda bir araya gelebilecek.

Açık hava konserine en fazla 100 kişi

Bavyera eyaletinde ise 15 Haziran'dan itibaren ise sıkı hijyen ve mesafe kuralları çerçevesinde tiyatro, sinema ve konser gibi kültürel faaliyetlere başlanacak. Tiyatro, sinema, konser gibi açık havada yapılan etkinliklere en fazla 100 kişi gidebilecek. Kapalı alanlarda yapılacak kültürel faaliyetlere ise en fazla 50 kişi katılabilecek.

Öte yandan Bavyera hükümeti kabinesi, 8 Haziran'dan itibaren açık havuzlar, spor salonları, dans okulları ve rehabilitasyon tesislerinin açılacağını, antrenmanların açık havada ve 20 kişiye kadar olan gruplarda yapılabileceğini duyurdu. - BERLİN

Kaynak: İHA