Almanya Finlandiya basketbol maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Finlandiya canlı skor!

Almanya Finlandiya kaç kaç? Almanya Finlandiya canlı maç anlatımı ve Almanya Finlandiya kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

ALMANYA FİNLANDİYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Almanya Finlandiya basketbol maçı 30-26 Almanya'nın üstünlüğüyle devam ediyor.

ALMANYA FİNLANDİYA MAÇI CANLI İZLE

Almanya Finlandiya maçını TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

ALMANYA FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Finlandiya maçı bu akşam saat 17.00 itibariyle başlayacak.

ALMANYA FİNLANDİYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Almanya Finlandiya maçı Riga'da, Xiaomi Arena Stadyumu'nda oynanacak.