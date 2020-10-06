Almanya federal mecliste maske takma zorunluluğu
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Almanya federal mecliste maske takma zorunluluğu

06.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:12
Almanya federal mecliste maske takma zorunluluğu

Almanya'da hızla artan korona virüs vak'a sayıları nedeniyle mecliste maske takma zorunluluğu getirildi.

Almanya'da hızla artan korona virüs vak'a sayıları nedeniyle mecliste maske takma zorunluluğu getirildi.

Almanya'da artan korona virüs vak'alarının ardından Federal mecliste maske takma mecburiyeti getirildi. Almanya Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schuble, "Korona salgınını ciddiye almak zorundayız. Maske mecburiyeti 17 Ocak'a kadar uygulanacak, salgının seyrine göre mecliste maske kullanılıp kullanılmaması konusunda karar vereceğiz" açıklamasında bulundu. Federal Mecliste getirilen maske mecburiyeti, genel kurul salonu, konferans odaları ve konferans salonları dahil olmak üzere tüm odalar ile binalardaki tüm koridorlar ve asansörler için geçerli olduğunu duyurdu. Almanya'da son 24 saatte 2 bin 639 vak'a tespit edildi. Alman salgın hastalıklar konusunda yetkili kurumu Robert Koch Enstitüsü toplamda 303 bin 258 vak'anın belirlendiği Almanya'da korona virüs yüzünden ölenlerin sayısını 9 bin 546 olarak açıkladı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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