Almanya Federal Meclisinde "omicron" alarmı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya Federal Meclisinde "omicron" alarmı

Almanya Federal Meclisinde
AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da Federal Mecliste bir milletvekilinin Kovid-19'un omicron varyantını kaptığı bildirildi.

Almanya'da Federal Mecliste bir milletvekilinin Kovid-19'un omicron varyantını kaptığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, Federal Mecliste Savunma Komisyonu'nun 15 Aralık'ta düzenlenen ilk toplantısına, Kovid-19 taşıyan iki milletvekilinin katıldığı belirtildi.

Haber de, milletvekillerinin toplantıya kadar Kovid-19 kaptıklarının bilinmediği ifade edilerek bir milletvekilinin delta, diğerinin ise omicron varyantını taşıdığı aktarıldı.

Savunma Komisyonu Sekreterliğinin daha sonra milletvekillerine yazı yazarak durumu bildirdiği ifade edilen haber de, bunun sonucunda toplantıya katılan çok sayıdaki milletvekilinin uyarı uygulamasının kırmızı uyarı verdiği aktarıldı.

Haber de, toplantıda milletvekillerinin taktıkları maskeleri, konuşma yaptıkları sırada yüzlerinden çıkardıkları kaydedildi.

Yüksekova'da taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün ara verildi

Yüksekova'da taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün ara verildi

 Sinop'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

 Tufanbeyli'de eğitime verilen ara 1 gün uzatıldı

Tufanbeyli'de eğitime verilen ara 1 gün uzatıldı

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title