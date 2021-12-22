Almanya Federal Meclisinde "omicron" alarmı

Almanya'da Federal Mecliste bir milletvekilinin Kovid-19'un omicron varyantını kaptığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, Federal Mecliste Savunma Komisyonu'nun 15 Aralık'ta düzenlenen ilk toplantısına, Kovid-19 taşıyan iki milletvekilinin katıldığı belirtildi.

Haber de, milletvekillerinin toplantıya kadar Kovid-19 kaptıklarının bilinmediği ifade edilerek bir milletvekilinin delta, diğerinin ise omicron varyantını taşıdığı aktarıldı.

Savunma Komisyonu Sekreterliğinin daha sonra milletvekillerine yazı yazarak durumu bildirdiği ifade edilen haber de, bunun sonucunda toplantıya katılan çok sayıdaki milletvekilinin uyarı uygulamasının kırmızı uyarı verdiği aktarıldı.

Haber de, toplantıda milletvekillerinin taktıkları maskeleri, konuşma yaptıkları sırada yüzlerinden çıkardıkları kaydedildi.

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri

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