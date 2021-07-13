Almanya Etik Kurulu Başkanı Buyx, ülkede Kovid-19 aşısının zorunlu olmasını gereksiz buluyor
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Almanya Etik Kurulu Başkanı Buyx, ülkede Kovid-19 aşısının zorunlu olmasını gereksiz buluyor

Almanya Etik Kurulu Başkanı Buyx, ülkede Kovid-19 aşısının zorunlu olmasını gereksiz buluyor
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya Etik Kurulu Başkanı Alena Buyx, ülkede belirli gruplara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma zorunluluğu getirilmesine ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

Almanya Etik Kurulu Başkanı Alena Buyx, ülkede belirli gruplara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma zorunluluğu getirilmesine ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

Buyx, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'ye yaptığı açıklamada, Etik Kurulunun belirli koşullarda bazı meslek gruplarında çok dar ve sınırlı şekilde aşı zorunluluğu getirilebileceği üzerine düşünülebileceğini belirttiğini anımsatarak, "Ancak bu koşulların geçerli olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Bir taraftan risk altındakileri korumanın başka yolları bulunduğunu, diğer taraftan da çeşitli meslek grupları için Almanya'da, Fransa'dakinden çok daha iyi aşılama oranları bulunduğunu ifade eden Buyx, "Sağlık çalışanları ve öğretmenler için gerçekten harika aşı oranlarımız var. Bu yüzden buna hiç ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Buyx, Almanya Etik Kurulunun bir diğer üyesi Wolfram Henn'in okullar ve kreşlerde çalışan personele aşı zorunluluğu getirilmesini istediğinin hatırlatılması üzerine de bunun Henn'in kendi görüşü olduğunu, böyle bir uygulamanın gerçekleştirileceğine inanmadığını söyledi.

Almanya'da 12-17 yaş grubu için genel bir aşı tavsiyesi yapılmadığından ve 12 yaşın altındakiler için Avrupa Birliği'nden (AB) onay almış aşı bulunmadığı için gençler ve çocukların durumuyla ilgili endişe taşıdığını belirten Buyx, bu grubu salgında korumak için şimdiden önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi.

Almanya'da halkın yüzde 58,7'sine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 43'üne de ikinci dozu uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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