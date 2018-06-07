Almanya/essen'de Kurulan Sandıklara Vatandaşın İlgisi Yoğun

Türkiye'de 24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, Almanya'da bu sabah itibariyle oy verme işlemi başladı.

Essen Başkonsolosluğu'na ait seçim sandıkları Essen'de bulunan Gruga Messe Fuar Merkez binasında kuruldu. Sabah saat 9 itibariyle vatandaşlar sandığa yoğun ilgi gösterdi. Oy kullanma işleminin ilk gününde sandığa gelenler arasında, yaşı ilerlemiş insanların da, bebek arabalarıyla gelen ailelerin olduğu gözlendi.

Gruga Messe Fuar alanında kurulan sandıklar dolayısıyla Alman medyası da, oldukça ilgi gösterdi. Alman medya temsilcileri, oy kullanan vatandaşlarla röportajlar yaparken, "Hangi partiye oy verdiniz?" sorusunu da vatandaşlara yönelttiler.

Sabah erken saatlerde seçim sandıklarının kurulu olduğu salona gelerek, hazırlıkları bizzat yerinde takip eden ve 1 numaralı sandıkta oyunu kullanan Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, oy kullanma işlemiyle ilgili olarak, "Bugün seçimin ilk günü, bundan dolayı heyecanlıyız" dedi ve ekledi:

"Vatandaşların sandığa olan ilgisinden dolayı memnunuz. İnşallah 13 gün boyunca bu ilgi devam eder ve son seçimlerde olduğu gibi, yine en fazla seçmenin oy kullandığı başkonsolosluk olma unvanımızı muhafaza ederiz" dedi. Cebeci, bu seçimlerde 2014 yılında olduğu gibi Gruga Messe Fuar alanında yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde oylarını kullanabilmeleri için, tedbirlerimizi almaya çalıştık. İnşallah vatandaşlarımız, en rahat şekilde oylarını kullanırlar." (Fotoğraflı) - Essen