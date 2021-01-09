Almanya, Esed rejimi destekçisi Kevork Almassiyan'ın mülteci statüsünü iptal etti
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Almanya, Esed rejimi destekçisi Kevork Almassiyan'ın mülteci statüsünü iptal etti

09.01.2021 20:37 | Son Güncelleme: 09.01.2021 20:40
Almanya, Esed rejimi destekçisi Kevork Almassiyan'ın mülteci statüsünü iptal etti

Almanya'da mülteci olarak ikamet eden Suriye rejimi destekçisi Ermeni asıllı Kevork Almassiyan'ın mülteci statüsünün geri alındığı bildirildi.

Almanya'da mülteci olarak ikamet eden Suriye rejimi destekçisi Ermeni asıllı Kevork Almassiyan'ın mülteci statüsünün geri alındığı bildirildi.

Welt gazetesinde yer alan habere göre, Federal Göç ve Mülteciler Dairesinin (BAMF), 2015 yılından bu yana Almanya'da bulunan Almassiya'nın mülteci statüsünü geri çektiği ifade edildi.

Almassiyan'ın mülteci statüsünün geri çekilmesine gerekçe olarak Beşar Esed rejiminin taraftarı olarak siyasi bir takip altında olmaması ve Şam'daki güvenlik durumunun kötü olmaması gösterildi.

Almassiyan'ın Suriye'ye sınır dışı edilme ihtimalinin söz konusu olabileceği ancak konunun yargıya taşınması nedeniyle belirsizliğin uzun süre devam edebileceği belirtildi.

Kevork Almassiyan'ın Suriye rejimine destek verdiği ve Suriye'deki muhalefeti kötülediğine yer verilen haberde Almassiyan'ın aynı zamanda aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nden (AfD) federal milletvekili olan Markus Fronheimer'in bürosunda çalıştığı vurgulandı.

Almassiyan, 2019'un başlarında Twitter'da Özgür Suriye Ordusuna karşı olduğunu belirtmiş, Suriye devrimine nefret duyması nedeniyle Esed'i seçtiğini duyurmuştu.

Almanya'da 2013 yılından bu yana Suriye için genel bir sınır dışı etme yasağı mevcut ancak bu durum hükümet tarafından uzatılmadı ve yıl başında sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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