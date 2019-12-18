Almanya eş cinsellere yönelik her tür 'terapi'yi yasaklamaya hazırlanıyor

18.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:12

Almanya eş cinsellere yönelik yapılan ve 'diyalog terapileri' olarak adlandırılan ikna seanslarını yasaklamaya hazırlanıyor.



Çarşamba günü kabine eş cinsel vatandaşları 'doğal ve doğru yola sevk etmek için' rehber sohbetin yanı sıra hipnoz ve elektro şok ile terapi yaptığını ileri süren kişilerin faaliyetlerini yasa dışı ilan etme konusunda uzlaştı. Euronews.com'da Görüntüle