Almanya eş cinsellere yönelik her tür 'terapi'yi yasaklamaya hazırlanıyor
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Almanya eş cinsellere yönelik her tür 'terapi'yi yasaklamaya hazırlanıyor

Almanya'da kabine eş cinsel vatandaşları 'doğal ve doğru yola sevk etmek için' rehber sohbetin yanı sıra hipnoz ve elektro şok ile terapi yaptığını ileri süren kişilerin aktivitelerini yasa dışı ilan etme konusunda uzlaştı. Buna uymayanları 1 yıl hapis ve 30 bin euro para cezası bekliyor

18.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:12
Almanya eş cinsellere yönelik her tür 'terapi'yi yasaklamaya hazırlanıyor

eş cinsellere yönelik yapılan ve 'diyalog terapileri' olarak adlandırılan ikna seanslarını yasaklamaya hazırlanıyor.


Çarşamba günü kabine eş cinsel vatandaşları 'doğal ve doğru yola sevk etmek için' rehber sohbetin yanı sıra hipnoz ve elektro şok ile terapi yaptığını ileri süren kişilerin faaliyetlerini yasa dışı ilan etme konusunda uzlaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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