Almanya - Ermenistan maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Almanya - Ermenistan saat kaçta, şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Eleme grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Almanya - Ermenistan maçı olacak. Grubun önemli maçları arasında yer alan Almanya - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Peki, Almanya - Ermenistan maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Almanya - Ermenistan saat kaçta, şifresiz mi? İşte bilgiler...