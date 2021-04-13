Almanya, Enfeksiyon Koruma Yasasında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor

Almanya'da hükümet, korona virüs salgını ile daha etkili mücadele edebilmek için 16 eyaletin tamamında aynı uygulamaların geçerli olabilmesi amacıyla Enfeksiyon Koruma Yasasında değişiklik yapılmasını içeren yasa tasarısı hazırladı.

Almanya'da hükümet, korona virüs salgını ile daha etkili mücadele edebilmek için 16 eyaletin tamamında aynı uygulamaların geçerli olabilmesi amacıyla Enfeksiyon Koruma Yasasında değişiklik yapılmasını içeren yasa tasarısı hazırladı. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Federal Meclis'te üçte ikilik çoğunluğa ulaşılması gerekiyor.

Alman hükümeti, salgın ile daha etkili mücadele edilebilmesi amacıyla ülke genelinde aynı kuralların uygulanması için kanun değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Hükümet tarafından hazırlanan yeni değişiklik ile birlikte yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ülkenin 16 eyaletinde aynı kuralların geçerli olması hedefleniyor. Değişikliğin Federal Mecliste kabul edilebilmesi için üçte ikilik bir çoğunluğa ihtiyaç var. Yasa, Federal Mecliste kabul edildikten sonra Eyaletler Meclisi gönderilecek ve kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanının imzalamasıyla kanunlaşarak yürürlüğe girecek.

Hazırlanan yasa tasarısına göre, Enfeksiyon Koruma Yasasında, bir hafta içinde 100 bin kişinin yaşadığı bir bölge veya şehirde 100 yeni vaka olması durumunda yerel saatle 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 100 yeni vaka sayısına ulaşan bölgelerde süpermarketler, eczaneler, benzin istasyonları gibi acil ihtiyaçlar için satış noktaları haricindeki mağazalar ile müzeler, tiyatrolar, yüzme havuzları veya hayvanat bahçeleri gibi kültür ve eğlence tesisleri kapatılacak. Restoranların yalnızca gel-al veya paket servis yapabilecek. Salgında virüsün bulaşma katsayısı 200'ü aşarsa okullar kapatılacak.

Enfeksiyon Koruma Yasasının 28b paragrafında kamusal veya özel alanlardaki özel toplantılara, yalnızca bir hane halkının üyeler ve 14 yaşına kadar olan çocukları da dahil olmak üzere başka bir kişinin katılımı ile 5 kişiyi geçmeyecek şekilde izin verilecek. Ölüm durumunda cenaze merasimi de 15 kişi ile sınırlandırılacak.

Yasa tasarısında ayrıca şirketlere korona virüs testi yapma yükümlülüğü de getiriliyor. Değiştirilmiş bir iş sağlığı ve güvenlik yönetmeliği taslağı, şirketlerin çalışanlarına haftada 1 olmak üzere test yaptırmasını şart koşuyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı