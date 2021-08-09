Almanya elinde kalan AstraZeneca aşılarını düşük gelirli ülkelere bağışladı
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Almanya elinde kalan AstraZeneca aşılarını düşük gelirli ülkelere bağışladı

Almanya elinde kalan AstraZeneca aşılarını düşük gelirli ülkelere bağışladı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'nın, elinde kalan yaklaşık 1,3 milyon doz AstraZeneca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını düşük gelirli ülkelere bağışladığı bildirildi.

Almanya'nın, elinde kalan yaklaşık 1,3 milyon doz AstraZeneca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını düşük gelirli ülkelere bağışladığı bildirildi.

Hükümet sözcü yardımcısı Ulrike Demmer, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşıları sevk etmeye başladığını belirtti.

İlk sevkiyatta Sudan'a 357 bin 600 doz, Etiyopya'ya 271 bin 200 doz, Afganistan'a 213 bin 600 doz, Tacikistan'a 100 bin 800 doz ve Özbekistan'a 355 bin 200 doz aşı verildiğini ifade eden Demmer, "Almanya, salgına karşı küresel mücadeleye önemli bir katkı sağlıyor, Aşı bağışlarımız, bizi de tehdit etme potansiyeline sahip yeni virüs varyantlarının ortaya çıkmasını önlemeye de yardımcı olacak." dedi.

Demmer, Alman Hükümetinin 2021'in sonuna kadar az gelişmiş ve düşük gelirli ülkelere en az 30 milyon doz koronavirüs aşısı bağışlama sözü verdiğini ve gelecek haftalarda daha fazla sevkiyatın devam edeceğini aktardı.

AB'nin en zengin ülkesi olan Almanya bugüne kadar yaklaşık 18 milyon doz AstraZeneca aşısı satın almıştı.

Ancak hem Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier hem de Şansölye Angela Merkel halkın güvenini artırmak için bu aşıyı tercih etmesine rağmen, halk arasında aşıya fazla ilgi gösterilmedi.

Öte yandan Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu WDR'ye göre, Almanya'da yaklaşık 5 milyon kullanılmamış AstraZeneca aşısı bulunurken, yüz bine yakın aşı son kullanma tarihleri ??geçtiğinden imha edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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