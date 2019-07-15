Almanya ekonomisinde ikinci çeyrekte yavaşlama alarmı

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'ın yaptığı açıklamaya göre Almanya ekonomisinde büyüme "durgunluk" düzeyinde sürüyor.

Bakan Altmaier, Brexit belirsizlikleri ve küresel ticaret gerginliklerinin de bu durumda etkili olduğunu belirtirken, hizmetler ve imalat sektörlerinde siparişlerin azalması, işsizlik verilerinin değişmemesi ve istihdamda görülen yavaş artışının da bu durgunlukta payının büyük olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

- Kılıçay