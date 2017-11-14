Almanya Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Yüzde 0,8 Büyüdü

Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 büyüme kaydetti.



Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 arttı. Büyüme performansı, piyasalardaki yüzde 0,6'lık beklentinin hafif üstünde gerçekleşti.



Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumlu katkı dış ticaretten geldi. İhracat ve ithalat dengesi GSYH üzerinde olumlu bir etki yaptı.



Hem genel hükümet hem de hanehalkının nihai tüketim harcamaları, önceki çeyrek seviyesinde seyrederken, brüt sabit sermaye oluşumu ekonomik büyümeye olumlu katkıda bulundu.



Yıllık bazda ise üçüncü çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı, piyasalardaki yüzde 2,3'lük beklentinin üzerinde, yüzde 2,8 seviyesinde belirlendi.



Bu yılın üçüncü çeyreğindeki ekonomik performans, iç piyasada istihdamdaki 44,5 milyon kişiyle gerçekleşti.