Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier artan yeni Kovid-19 vakalardan dolayı endişeli
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Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier artan yeni Kovid-19 vakalardan dolayı endişeli

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ülkede günlük 1000'nin üzerinde çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının endişe verici olduğunu söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier artan yeni Kovid-19 vakalardan dolayı endişeli
09.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:03

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ülkede günlük 1000'nin üzerinde çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının endişe verici olduğunu söyledi.

Altmaier, Funke Medya Grubuna bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Almanya'da artan günlük yeni Kovid-19 vakalarına işaret ederek, salgınla ile mücadeleye ilişkin izlenen politikayı gözden geçirmekten yana olduğunu belirtti.

Günde 1000'nin üzerinde çıkan yeni vaka sayılarını "endişe verici" olarak nitelendiren Altmaier, "Bu eğilimi düzleştirmemiz ve tersine çevirmemiz gerekiyor." dedi.

Kovid-19 ile altı aylık bir deneyimin ardından, neyin yanlış gittiğine ve neyin düzeltilmesi gerektiğine bakılmasını isteyen Altmaier, Kovid-19 ile mücadelede ikinci kez sert tedbirlerin alınmasının engellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Almanya'da perşembe-cumartesi arasında günlük vaka sayısı mayıs ayı başından sonra ilk kez 1000'nin üzerine çıkmıştı.

Yeni vaka sayısı perşembe günü 1045, cuma günü ise 1147 olarak açıklanmış dün de bu sayı 1122 olarak bildirilmişti.

Bugün ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayının son 24 saatte 555 artarak 215 bin 891'e yükseldiği açıklandı.

Ancak bu sayının önceki günlere göre düşük çıkmasının, hafta sonu bazı sağlık dairelerinin yeni vaka sayılarını bildirmemesinden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 196, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı ise 196 bin 800 oldu.

Kaynak: AA

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