Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier: AB, "yeşil üretimde" çelik sektörünü destekleyecek
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Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier: AB, "yeşil üretimde" çelik sektörünü destekleyecek

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Avrupa Birliği'nin (AB), daha maliyetli de olsa Avrupa çelik sanayisinin "yeşil" olarak yeniden yapılanmasında çelik işçilerini destekleyeceğini söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier: AB,
21.09.2020 12:59 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:59

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Avrupa Birliği'nin (AB), daha maliyetli de olsa Avrupa çelik sanayisinin "yeşil" olarak yeniden yapılanmasında çelik işçilerini destekleyeceğini söyledi.

Altmaier, Berlin'de AB Ticaret Bakanları toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kimya gibi çelik üretiminin de AB'nin temel yetkinlikleri arasında olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

Dünya genelinde çelikte kapasite fazlası bulunduğu bu dönemde daha maliyetli olmasına rağmen Avrupa çelik sektörünü "yeşil üretime" (çevreye duyarlı üretim) geçişte desteklemekten vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Altmaier, "Avrupalı çelik işçilerinin hayal kırıklığına uğramasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Avrupalı çelik üreticiler uzun zamandır, Çin'in başını çektiği yurt dışı çelik üretiminin kendilerini rekabet edemez hale getireceğinden endişe ederken, Avrupa Komisyonu, çevreye zararlı bir şekilde üretilen ithal çelik üzerinde bir vergi fikrini gündeme getirmişti.

Çelikte yurt dışından özellikle Çinli üreticilerden gelen rekabet nedeniyle AB'nin hem ticaret hem de sanayi politikası açısından tepki vermesi beklenirken, dünyada çelik üretim kapasitesi fazlasının olduğu mevcudiyetinde çelik sektörünün çevreye saygılı "yeşil" bir üretime geçmesinin daha pahalı olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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