Almanya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye'ye yönelik...
Almanya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısının Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için kaldırıldığını duyurdu.
04.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:03
Almanya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısının Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için kaldırıldığını duyurdu. - BERLİN
Kaynak: İHA