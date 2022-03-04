Almanya Dışişleri Bakanı'ndan, "Almanya-Türkiye arasında güçlü ortaklık" vurgusu - Haberler

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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan, "Almanya-Türkiye arasında güçlü ortaklık" vurgusu

AA, Erbil Başay - Güncel
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan,

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, güçlü Almanya-Türkiye ortaklığı için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, güçlü Almanya- Türkiye ortaklığı için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Baerbock, Brüksel'de Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, son birkaç haftada yaptıkları sayısız telefon görüşmelerinin ardından NATO toplantısı çerçevesinde yüz yüze görüşebildiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Baerbock, güçlü Türk-Alman ortaklığı için Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini ileterek, "Rusya krizinde birlikte duruyoruz." ifadesini kullandı.

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AA / Erbil Başay - Güncel

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