Son dakika haberi... Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye geliyor

Bir son dakika haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye geliyorDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, 18 Ocak'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyudu.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, 18 Ocak'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyudu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 18 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı