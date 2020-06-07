Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan seyahat uyarısı
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Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan seyahat uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, tatilde korona virüse yakalananlar için tahliye operasyonu yapılmayacağı konusunda Alman vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan seyahat uyarısı
07.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:31

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, tatilde korona virüse yakalananlar için tahliye operasyonu yapılmayacağı konusunda Alman vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Almanya Heiko Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman basınına yaptığı açıklamada korona virüs salgını nedeniyle seyahat uyarılarında bulundu. Mass, "Tatilde korona virüse yakalanırsanız, seyahatinizi tek başına organize etmeniz gerekir. Almanya'ya yeniden bir tahliye operasyonu yapılmayacaktır. Herkes tatilini ona göre planlamalıdır" dedi.

Korona kurallarına uyulmadığı takdirde seyahat tavsiyesinin seyahat uyarısına dönüşebileceğini söyleyen Maas, "Yabancı ülkelerdeki temsilciliklerimiz acil durumlar için destek vermeye hazır durumdadır" diye konuştu.

Türkiye ile seyahat konusundaki görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Maas, "Seyahat uyarılarını kalıcı olarak sürdürmeyeceğiz. Ancak yine de salgının gidişatına bağlı" ifadelerini kullandı. Maas, seyahat uyarılarının kaldırıldığı Avrupa ülkelerinin korona önlemlerini ihlal etmesi halinde hızlı bir şekilde seyahat uyarıları yapılacağını hatırlattı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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