Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan bayram mesajı Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan bayram mesajı: Bütün Müslümanlara hayırlı ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyorum.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan bayram mesajı: Bütün Müslümanlara hayırlı ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyorum. Seneye aile efradı ile kutlayabileceğimiz dertsiz ve tasasız bir Ramazan ve bayram olması dileğiyle.Ramazan Bayramı Türkiye'nin yanı sıra diğer Müslüman ülkelerde koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter hesabından Ramazan Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayınladı. Maas, "Bütün Müslümanlara hayırlı ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyorum. Seneye aile efradı ile kutlayabileceğimiz dertsiz ve tasasız bir Ramazan ve bayram olması dileğiyle" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan mesajda ise Bakan Maas, bu sene Ramazan'ın korona pandemisinin gölgesinde geçtiğine dikkat çekti ve sosyal mesafe ile diğer kısıtlamaların toplumsal beraberlik geleneği olan bu ayda üzüntü içinde geçtiğini bildiğini belirtti. Mesajda, Ramazan ayının, insanın sadece kendi içine döndüğü, kendini sınadığı bir ay olmadığı da hatırlatıldı; dostlar ve aile ile toplumsal yaşama dahil olunan ve beraber dualar edilen bir geleneği olduğunun altı çizildi. Bu nedenle koronavirüs salgını nedeniyle konulan kısıtlamalar yüzünden tam da böylesi bir ayın insanlar açısından hüzünlü geçmesine neden olduğu belirtildi. Bu zor dönemde ortaya çıkan yaratıcı fikirler ve dayanışmanın ise umut verici olduğunun kaydedildi.

Açıklamada, aynı zamanda salgının damgasını vurduğu bir süreçte Birleşmiş Milletler'in Ramazan ayı boyunca ateşkes çağrısında pek çok yerde uyulmadığının görüldüğü ve bundan üzüntü duyulduğu da belirtildi. Kimilerinin, korona krizi dönemini fırsat bilerek hiç kimseyi dikkate almadan askeri kazanımlar sağlama çabası içine girdiği de kaydedildi. Oysa yıllardır savaş ve çatışmaların damgasını vurduğu bölgelerde insanların biraz nefes alabilmek için böylesi bir ateşkese ihtiyaç duyduğu hatırlatıldı. Mesajın sonunda ise, "Alman hükümeti, korona krizinin sonuçları ile başetme ve çatışmalara çözüm arama yönündeki çabalarına ödün vermeden devam edecektir" denildi.

Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) da yayınladığı mesajda herkese sağlıklı ve hayırlı bir bayram diledi.

Almanya Federal Adalet Bakanlığı da "Bütün Müslümanlara tüm kalbimizle hayırlı bir Ramazan Bayramı diliyoruz" şeklinde mesaj yayınladı.

DW/ETO,JD

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