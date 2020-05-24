Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan bayram mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan bayram mesajı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan bayram mesajı: Bütün Müslümanlara hayırlı ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyorum.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan bayram mesajı
24.05.2020 12:09 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:12

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan bayram mesajı: Bütün Müslümanlara hayırlı ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyorum. Seneye aile efradı ile kutlayabileceğimiz dertsiz ve tasasız bir Ramazan ve bayram olması dileğiyle.Ramazan Bayramı Türkiye'nin yanı sıra diğer Müslüman ülkelerde koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter hesabından Ramazan Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayınladı. Maas, "Bütün Müslümanlara hayırlı ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyorum. Seneye aile efradı ile kutlayabileceğimiz dertsiz ve tasasız bir Ramazan ve bayram olması dileğiyle" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan mesajda ise Bakan Maas, bu sene Ramazan'ın korona pandemisinin gölgesinde geçtiğine dikkat çekti ve sosyal mesafe ile diğer kısıtlamaların toplumsal beraberlik geleneği olan bu ayda üzüntü içinde geçtiğini bildiğini belirtti. Mesajda, Ramazan ayının, insanın sadece kendi içine döndüğü, kendini sınadığı bir ay olmadığı da hatırlatıldı; dostlar ve aile ile toplumsal yaşama dahil olunan ve beraber dualar edilen bir geleneği olduğunun altı çizildi. Bu nedenle koronavirüs salgını nedeniyle konulan kısıtlamalar yüzünden tam da böylesi bir ayın insanlar açısından hüzünlü geçmesine neden olduğu belirtildi. Bu zor dönemde ortaya çıkan yaratıcı fikirler ve dayanışmanın ise umut verici olduğunun kaydedildi.

Açıklamada, aynı zamanda salgının damgasını vurduğu bir süreçte Birleşmiş Milletler'in Ramazan ayı boyunca ateşkes çağrısında pek çok yerde uyulmadığının görüldüğü ve bundan üzüntü duyulduğu da belirtildi. Kimilerinin, korona krizi dönemini fırsat bilerek hiç kimseyi dikkate almadan askeri kazanımlar sağlama çabası içine girdiği de kaydedildi. Oysa yıllardır savaş ve çatışmaların damgasını vurduğu bölgelerde insanların biraz nefes alabilmek için böylesi bir ateşkese ihtiyaç duyduğu hatırlatıldı. Mesajın sonunda ise, "Alman hükümeti, korona krizinin sonuçları ile başetme ve çatışmalara çözüm arama yönündeki çabalarına ödün vermeden devam edecektir" denildi.

Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) da yayınladığı mesajda herkese sağlıklı ve hayırlı bir bayram diledi.

Almanya Federal Adalet Bakanlığı da "Bütün Müslümanlara tüm kalbimizle hayırlı bir Ramazan Bayramı diliyoruz" şeklinde mesaj yayınladı.

DW/ETO,JD

(c)


Dünya Manşet

Haberler

Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı Haber
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu Haber
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü Haber
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde 'Uzun ince bir yoldayım' yoldayım türküsü çalındı
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
Trump 'Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam' dese de maskeli görüntülendi
Trump "Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam" dese de maskeli görüntülendi
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'vişivanka' hediye etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "vişivanka" hediye etti
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
Cemal Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affettiklerini duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Ersin Korkut Hande Ataizi
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Ankara Bayram Ramazan
Şu an buradasınız: Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan bayram mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 12:12:37. #1.15#
title