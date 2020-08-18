Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Libya Başbakanı Serrac ile krize çözüm çabalarını görüştü
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Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Libya Başbakanı Serrac ile krize çözüm çabalarını görüştü

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ülkesinin Libya krizine çözüm konusundaki çabalarını görüştü.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Libya Başbakanı Serrac ile krize çözüm çabalarını görüştü
18.08.2020 01:05 | Son Güncelleme: 18.08.2020 01:05

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ülkesinin Libya krizine çözüm konusundaki çabalarını görüştü.

Libya hükümeti enformasyon merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, beraberindeki heyetle Trablus'a gelen Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Serrac ile bir araya geldi.

Görüşmede, Almanya'nın Trablus Büyükelçisi Oliver Owcza ile Almanya Dışişleri Bakanlığından yetkililerin yanı sıra Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ve Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Siyale hazır bulundu.

Görüşmede, Libya'daki son gelişmeler ve Almanya'nın Libya krizine çözüm için sarf ettiği çabalar ele alındı.

Sirte ve Cufra'nın silahsızlandırılmış bölge olması önerisi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ülkesinin geçen ocak ayında gerçekleştirilen Berlin Konferansı'nın sonuçları çerçevesinde Libya'da çözüm yolunu sürdürmek için çaba sarf ettiğini aktardı.

Bunun başlangıcının kalıcı bir ateşkesle olacağını kaydeden Maas, Sirte ve Cufra'nın silahsızlandırılmış bölgeler olmasını önerdi.

Petrol sahalarındaki faaliyetlerin başlaması, ülke kaynaklarının dağıtımı konusunda anlaşmaya varılması ve Libya Merkez Bankası hesaplarının denetlenmesinde güven inşa etmek için olumlu bir adım atılması konularına değinen Maas, tüm tekliflerin meşru Libya hükümeti tarafından onaylanması gerektiğini belirtti.

Maas, Berlin'in, Libya'da çatışmalara müdahil olan ülkelerle bir çıkış yolu bulmaya çalıştığına işaret ederek, durumun, iç savaştan Libya'daki tarafları destekleyen ülkelerin askeri müdahalesiyle açık bir savaşa dönüşmemesi için herkesin taviz vermesi gerektiğini aktardı.

"Barış için bir ortak bulamadık"

Serrac ise görüşmede, Libya hükümetinin Berlin sürecine ilk uyum gösteren taraf olduğunu kaydetti.

Libya hükümetinin aylar önceki Moskova toplantısında ateşkesi kabul ettiğini anlatan Serrac, diğer tarafın bunu reddettiğini hatırlattı.

Serrac, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin sayılarının artmasına işaret ederek, karşı tarafla uzun süredir yaşadıkları olumsuz deneyimleri hesaba kattıklarını, gerçekten barış için bir ortak bulamadıklarını vurguladı.

AB'nin Libya'ya silah ambargosu uygulamak için başlattığı İrini Operasyonu'na da değinen Serrac, bu operasyonun Halife Hafter milislerine, silah, mühimmat ve paralı asker sevkiyatını sağlayan hava köprüsünü durdurmadığını belirtti.

Serrac, bazı ülkelerin operasyonun olumlu sonuçlar verdiğini ifade ettiğini ancak gerçeğin bunun aksini yansıttığını dile getirdi.

Libya Başbakanı, saldırıların tekrarlanmaması için tüm ayrıntıların ve gerekli güvencelerin ele alınması durumunda hükümetinin ateşkese karşı olmadığının altını çizdi.

Kaynak: AA

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