Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İsrail ve Filistin'i ziyaret etmeyi planlıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bu gece İsrail ve Filistin'i ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bu gece İsrail ve Filistin'i ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Maas, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, ziyarete ilişkin İsrail ve Filistin tarafıyla koordinasyon için olduklarını belirtti.

Bundan dolayı ziyaretin henüz yüzde 100 netleşmediğini aktaran Maas, "Ancak bu gece İsrail'e uçup Kudüs ve Ramallah'ta görüşmeler yapmayı planlıyorum." dedi.

Maas, Almanya'nın iki tarafa da etkili olma olanakları bulunduğunu, her iki tarafa da bir çözüm beklediğini açıkça gösteren uluslararası bir çabanın sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Maas, Orta Doğu'daki ihtilafın yeniden uluslararası politikanın önceliği haline geldiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay