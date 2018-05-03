Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İsrail'i Yalanladı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, İran'a yönelik gizlice nükleer silah geliştirmekle ilgili iddialarına karşı, İran'ın nükleer anlaşmaya aykırı davrandığına dair ipucu bulunmadığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İsrail'in İran'a yönelttiği iddialarla ilgili incelemeleri sırasında şu ana kadar İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğine dair herhangi bir ipucuna rastlamadığını belirtti. Maas, kurumun bunu da incelediğini, iddiaların yeni olmadığını ve şimdiye kadar elde edilebilen bilgilere göre anlaşmanın ihlal edildiğine dair herhangi bir tespitte bulunmadığını ifade ederek, incelemelerin süreceğini ve çalışmaları dikkatle izlemekte olduklarını vurguladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) ise şu ana kadar israil Başbakanı Netanyahu'nun kanıt olarak gösterdiği belgelerle ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, UAEK açıklamasında 2009 yılından bu yana İran'ın atom bombası geliştirmeye çalıştığına dair inandırıcı ipuçlarına rastlanmadığını ifade etmişti. - BERLİN