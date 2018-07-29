Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Irkçı Saldırılar Almanya İçin Utanç Vericidir"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ırkçı saldırıların utanç verici olduğunu belirterek, Mesut Özil tartışmalarının Almanya'nın itibarını zedelediğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman Bild gazetesine verdiği yarın yayınlanacak olan röportajında, Türk kökenli Alman vatandaşı ve Alman milli takımı eski futbolcusu Mesut Özil'in Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la resim çektirmesinin ardından yaşanan tartışmaların Almanya'nın itibarını zedelediğini belirtti. Maas, "Özil'in Alman milli takımını bırakması göç tartışmalarını tetikledi. Son yapılan tartışmalar ve Almanya'da yaşayan göçmenlerin ve Yahudilerin maruz kaldığı ırkçı saldırıların sayısının artması, bu artış Almanya için utanç verici bir durumdur. Bu tartışmalar Almanya'nın uluslararası itibarına zarar veriyor. Yaşanılan bu gelişmeler Almanya'da ırkçılığın yeniden yükseldiğini gösteriyor. Ülkemizde yaşayan yabancı kökenliler Almanya'da kendilerini tehdit altında görmemelidir. Bunun için hep birlikte daha hoşgörülü olmamız için çok çalışmalıyız" açıklamasında bulundu. - FRANKFURT