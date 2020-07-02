Almanya Dışişleri Bakanı Maas, gazetecilerin sorularını yanıtladı
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın konuşması BERLİN - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
02.07.2020 13:48 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:01
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın konuşması BERLİN - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA