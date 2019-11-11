Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Fransa ve İngiltere ile İran'a cevap vermeye hazırlıklı olmalıyız

11.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:46

Almanya Dışişleri Bakanı, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran'ın nükleer anlaşma ihlallerine cevap vermeye hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa'nın 2015 İran Nükleer Anlaşması'nı kurtarma konusundaki istekliliğine rağmen İran tarafından gelen ihlallere yönelik tepki göstermeye hazır olması gerektiğini ve bunun da Tahran'a uluslararası yaptırımları yeniden uygulamak anlamına gelebileceğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle