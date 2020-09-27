"Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar beni endişelendiriyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar beni endişelendiriyor"

27.09.2020 19:08 | Son Güncelleme: 27.09.2020 19:16

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar beni endişelendiriyor" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar beni endişelendiriyor" dedi.

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan sınır hattına düzenlediği saldırıların ardından başlayan çatışmalar sonrası tüm dünya gözünü Karabağ'a çevirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında ağır silahlı çatışmaların olduğuna dair gelen haberler beni endişelendiriyor. Halihazırda her iki tarafta da sivil kayıp raporları var. Çatışmanın her iki tarafını da tüm çatışmaları ve özellikle köy ve kasabaların bombalanmasını derhal durdurmaya çağırıyorum. Kafkasya'daki bölge üzerindeki ihtilaf ancak müzakere yoluyla çözülebilir. Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalar daha fazla kontrolden çıkmadan derhal son verilmeli. İki tarafında bir an önce koşulsuz bir şekilde müzakerelere başlaması gerekiyor" dedi.

(İHA)

'Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar beni endişelendiriyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Halife Hafter Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Cem Yılmaz Ebru Şallı Meryem Uzerli
Spor Babel Sörloth Can Bartu Arda Turan Tamer Tuna
Daha Fazla Ateş Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar beni endişelendiriyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 19:19:07. #1.15#
title