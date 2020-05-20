Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "14 Haziran'dan sonra seyahat uyarılarını kaldıracağız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "14 Haziran'dan sonra seyahat uyarılarını kaldıracağız"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Avrupa'da yeniden yaz tatilinin yapılabilmesine ilişkin "14 Haziran'dan sonra seyahat uyarılarını kaldıracağız" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas:
20.05.2020 20:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:52

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Avrupa'da yeniden yaz tatilinin yapılabilmesine ilişkin "14 Haziran'dan sonra seyahat uyarılarını kaldıracağız" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, 2. Avrupa Komşuluk Diyaloğu görüşmelerinde Avrupa turizminin koordine edilmesi konusunu ele aldıklarını açıkladı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) krizinden sonra Avrupa'da yeniden yaz tatilinin yapılması mümkün kılmak istediklerini belirten Bakan Maas, "Güvenli tatil için, tatilin yapılabilir olabilmesi için önce her şeyden önce güvenli olmadır" ifadelerini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, tatil için çifte güvenliğe ihtiyaç duyduklarını, birinci şartın tatile giden kişilerin güvenli bir şekilde tekrar ülkelerine geri dönmeleri için karantina düzenlemelerinin azaltılacağı ve Avrupa genelinde tek tip kriterler üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Bakan Mass, "İkinci en önemli kurallardan biri de turistik bölgeler için sağlık ve hijyen standartlarının olmasıdır" diyerek Avrupa'da tatil için uygulanabilir, anlaşılır ve koordineli şeffaf bir yaklaşım üzerinde çalıştıkları, salgının ulusal ve bölgesel farklılıklar gösterdiğini, bu nedenle de herkese ayrı bir çözüm üretmenin mümkün olmayacağını hatırlattı.

"14 Haziran'dan sonra seyahat uyarılarını kaldıracağız"

Alman halkının tatil beklentisine hak verdiğini ifade eden Bakan Mass, birkaç hafta önce binlerce Almanı dünyanın farklı ülkelerinden tahliye ettiklerine dikkat çekerek yaz aylarında böyle bir tahliye gerçekleştirmek istemediklerini ifade etti. Bakan Maas, "İster Baltık ülkelerine isterseniz Akdeniz sahillerine tatilinizi geçirin, sosyal mesafe ve hijyen kuralları her yerde geçerli olacaktır. 14 Haziran'dan sonra seyahat uyarılarını kaldıracağız. Bu zamana kadar kademeli olarak seyahat bilgilerini değiştirebileceğimizi umuyoruz" dedi.

Bakan Maas, pazartesi günü 10 Avrupa Birliği (AB) ülkesiyle görüştüklerini, bugün ise 9 komşu ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldiklerini ve görüşmelerin devam edeceğini belirtti. - BERLİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı Haber
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Haber
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi Haber
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
Son Dakika: 65 yaş üzeri vatandaşlar 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek
Son Dakika: 65 yaş üzeri vatandaşlar 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Ali Atay Ersin Korkut Şahan Gökbakar Jennifer Lopez
Spor Hasan Şaş Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Bursa Twitter 19 Mayıs
Şu an buradasınız: Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "14 Haziran'dan sonra seyahat uyarılarını kaldıracağız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 20:52:38. #1.15#
title