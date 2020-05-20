Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "14 Haziran'dan sonra seyahat uyarılarını kaldıracağız" Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Avrupa'da yeniden yaz tatilinin yapılabilmesine ilişkin "14 Haziran'dan sonra seyahat uyarılarını kaldıracağız" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Avrupa'da yeniden yaz tatilinin yapılabilmesine ilişkin "14 Haziran'dan sonra seyahat uyarılarını kaldıracağız" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, 2. Avrupa Komşuluk Diyaloğu görüşmelerinde Avrupa turizminin koordine edilmesi konusunu ele aldıklarını açıkladı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) krizinden sonra Avrupa'da yeniden yaz tatilinin yapılması mümkün kılmak istediklerini belirten Bakan Maas, "Güvenli tatil için, tatilin yapılabilir olabilmesi için önce her şeyden önce güvenli olmadır" ifadelerini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, tatil için çifte güvenliğe ihtiyaç duyduklarını, birinci şartın tatile giden kişilerin güvenli bir şekilde tekrar ülkelerine geri dönmeleri için karantina düzenlemelerinin azaltılacağı ve Avrupa genelinde tek tip kriterler üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Bakan Mass, "İkinci en önemli kurallardan biri de turistik bölgeler için sağlık ve hijyen standartlarının olmasıdır" diyerek Avrupa'da tatil için uygulanabilir, anlaşılır ve koordineli şeffaf bir yaklaşım üzerinde çalıştıkları, salgının ulusal ve bölgesel farklılıklar gösterdiğini, bu nedenle de herkese ayrı bir çözüm üretmenin mümkün olmayacağını hatırlattı.

"14 Haziran'dan sonra seyahat uyarılarını kaldıracağız"

Alman halkının tatil beklentisine hak verdiğini ifade eden Bakan Mass, birkaç hafta önce binlerce Almanı dünyanın farklı ülkelerinden tahliye ettiklerine dikkat çekerek yaz aylarında böyle bir tahliye gerçekleştirmek istemediklerini ifade etti. Bakan Maas, "İster Baltık ülkelerine isterseniz Akdeniz sahillerine tatilinizi geçirin, sosyal mesafe ve hijyen kuralları her yerde geçerli olacaktır. 14 Haziran'dan sonra seyahat uyarılarını kaldıracağız. Bu zamana kadar kademeli olarak seyahat bilgilerini değiştirebileceğimizi umuyoruz" dedi.

Bakan Maas, pazartesi günü 10 Avrupa Birliği (AB) ülkesiyle görüştüklerini, bugün ise 9 komşu ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldiklerini ve görüşmelerin devam edeceğini belirtti. - BERLİN

Kaynak: İHA