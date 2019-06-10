Almanya Dışişleri Bakanı: İran ile ticaret için kullanılacak ödeme sistemi yakında hazır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile başkent Tahran'daki görüşmeler öncesi konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran ile takas ticaretinde kullanılacak Avrupa ödeme sistemi Instex'in yakın zamanda hazır olacağını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran ziyaretinde Devlet Başkanı Ruhani ile başkentte görüşmesi öncesi açıklamalar yaptı. Maas, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran ekonomisi üzerine uyguladığı yaptırımlara önlem amaçlı tasarlanan takas temelli ticaret için kullanılacak ödeme sistemi Instex'in yakın zamanda hazır olmasının beklendiğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle