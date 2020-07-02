Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına yönelik, "Türkiye'de...
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına yönelik, "Türkiye'de ailelerini ziyaret etmek isteyenler için bu seyahat uyarısı geçerli değildir" dedi.
02.07.2020 12:38 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:34
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına yönelik, "Türkiye'de ailelerini ziyaret etmek isteyenler için bu seyahat uyarısı geçerli değildir" dedi. - BERLİN
Kaynak: İHA