Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Erbil Ziyareti
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından Başbakanlık ofisinde kabul edildi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından Başbakanlık ofisinde kabul edildi. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA