Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Kosova'da

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Kosova'yı henüz tanımayan beş AB ülkesini, Kosova'yı tanımaları konusunda ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Gabriel, Kosova'nın başkenti Priştine'deki temasları kapsamında Başbakan Ramush Haradinaj ile bir araya geldi.

Alman bakan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kosovalı mevkidaşını ülkesinin 10. bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle kutladı.

Almanya'nın Kosova'yı ilk tanıyan ülkeler arasında olduğunu hatırlatan Gabriel, Kosova'nın siyasi ve ekonomik istikrara ulaşması için Almanya'nın bu ülkeyle siyasi ve ekonomik alanda istikrarlı bir ortak olarak kalmayı istediğini belirtti.

Kosova'nın Karadağ ile sınırın yeniden belirlenmesi ve özel mahkeme gibi çözmesi gereken zorluklara da değinen Gabriel, Almanya'nın Kosova'ya hukukun üstünlüğünü uygulamasında yardımcı olmak istediğini söyledi.

Kosova'nın muhtemel savaş suçlarıyla ilgilenecek özel odalar gibi 'hoş olmayan' konulara hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Gabriel, "Karadağ ile sınırın yeniden belirlenmesi konusunda iradenin bulunmasından dolayı memnunum. Biz bunu da destekliyoruz, çünkü bu kriterin yerine getirilmesiyle gerçekleşecek vize serbestisi, Kosova vatandaşlarının yararınadır." ifadelerini kullandı.

Kosova'ya Avrupa Birliği (AB) yolculuğunda eşlik etmek istediklerini dile getiren Gabriel, Kosova'yı henüz tanımayan beş AB ülkesini Kosova'yı tanımaları konusunda ikna etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Bu beş ülkeyi Kosova'nın artık Sırbistan'ın bir parçası olmadığı konusunda da ikna etmeye uğraştıklarını belirten Gabriel, Kosova ile Sırbistan'ın AB üyeliği ile ilgili çözümünün her iki tarafın yararına olacağını kaydetti.

Alman bakan, "Biz bugün Belgrad'ta da, eğer Sırbistan AB yönünde ilerlemek istiyorsa hukukun üstünlüğü ile tabiki Kosova'nın bağımsızlığını tanıma kriterini yerine getirmesi gerektiğini ifade ettik. Bu, onların AB yolundaki bir ön koşuludur. Bunda bizim desteğimize güvenebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kosova olarak Avrupa perspektifinde kararlıyız"

Kosova Başbakanı Haradinaj da, Alman mevkidaşının ziyaretinin "Kosova'nın başarıları konusunda inançlarını iletmek için" ideal bir fırsat olduğunu ifade etti.

Almanya'nın her zaman Kosova'ya destek verdiğini dile getiren Haradinaj, Almanya'nın Kosova ve bölgedeki barışa katkıda bulunduğunu söyledi.

Ülkesinin ekonomik kalkınma için iyi kaynak ve potansiyele sahip olduğunu ifade eden Haradinaj, Alman yatırımcıları Kosova'ya yatırım yapmaya davet etti.

Bölge ülkelerinin AB'ye doğru ilerlemesini memnuniyetler karşıladıklarını kaydeden Haradinaj, "AB'nin Batı Balkanlar stratejisi Kosova için de Avrupa perspektifi öngörüyor. Biz Kosova ile Sırbistan arasında nihai bir çözümün gerekli olduğuna karar verdik ve ne zaman olacağından bahsetmeden böyle bir çözümü memnuniyetle karşılıyoruz. Kosova olarak Avrupa perspektifinde kararlıyız." diye konuştu..