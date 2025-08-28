Almanya Dışişleri Bakanı: Baltık Ülkelerinin Güvenliği Ulusal Çıkarımızdır

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Avrupa ile Rusya arasında artan gerginlik nedeniyle, Baltık ülkelerinin güvenliğinin en önemli ulusal çıkarlarından biri olduğunu söyledi.

Bakan Wadephul, Estonya ve Danimarka ziyaretleri öncesinde yaptığı açıklamada, Berlin'in NATO'nun bölgedeki kolektif savunmasına bağlılığını vurguladı.

"Baltık ülkelerinin güvenliği, aynı zamanda Almanya'daki güvenliğimizdir." diyen Wadephul, Rusya'yı bölgede Baltık ülkelerini sindirmeyi ve istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan hibrit savaş operasyonları yürütmekle suçladı.

Wadephul, "Bu güvenliğe yönelik tehdit özellikle Baltık Denizi bölgesinde belirgin. Rus gölge filosu orada büyük bir tahribat yaratıyor, kablolar koparılıyor, şamandıralar hareket ettiriliyor, GPS sinyalleri karıştırılıyor, Rusya'nın karma saldırganlığının tüm boyutlarına tanık oluyoruz. Estonya ve Baltık ülkeleri, tehlikelerin ne kadar gerçek olduğu konusunda erken uyarılarda bulunmuştu. Bugün, AB ve NATO olarak onların öngörüsünden ve uzmanlıklarından faydalanıyoruz. Bu işbirliğini daha da derinleştirmek istiyoruz." diye konuştu.