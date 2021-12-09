Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek" - Haberler
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek"

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ilk yurt dışı gezisini gerçekleştirdiği Fransa'da düzenlenen basın toplantısında, "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek bir siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek.

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ilk yurt dışı gezisini gerçekleştirdiği Fransa'da düzenlenen basın toplantısında, " Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek bir siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek. Çözümleri ancak diplomatik yoldan bulabiliriz" dedi.

Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel döneminin sona ermesinin ardından kurulan koalisyon hükümetinin Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ilk yurt dışı gezisini Fransa'ya gerçekleştirdi. Bakan Baerbock, başkent Paris'te Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısına katıldı. Baerbock, Rusya'yı komşu Ukrayna'ya karşı herhangi bir militarist harekette bulunursa "yüksek siyasi ve ekonomik bedel" ödeyeceği konusunda uyardı. Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasına konusunda Avrupa'nın ortak bir tutum göstermesi gerektiğini Baerbock, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği bizim için müzakereye açık değil" diyerek önceliğin "askeri bir tırmanışı" önlemek olması gerektiğini kaydetti. Baerbock, "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek bir siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek. Çözümleri ancak diplomatik yoldan bulabiliriz ve ikimiz de (bu konuda) kişisel olarak bu konuyla ilgilenmeye hazırız" ifadelerini kullandı. - PARİS

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek

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