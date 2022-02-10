Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail Başbakan Bennett ile görüştü
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Görüntü Dökümü: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un İsrail Başbakan Bennett ile bir araya gelmesi Heyetler arası görüşmeden detaylar KUDÜS - Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'de gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Kudüs'te bir araya geldi.
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un İsrail Başbakan Bennett ile bir araya gelmesi
Heyetler arası görüşmeden detaylar KUDÜS - Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'de gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Kudüs'te bir araya geldi.