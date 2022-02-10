Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail Başbakan Bennett ile görüştü - Haberler
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail Başbakan Bennett ile görüştü

AA - Güncel
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Görüntü Dökümü: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un İsrail Başbakan Bennett ile bir araya gelmesi Heyetler arası görüşmeden detaylar KUDÜS - Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'de gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Kudüs'te bir araya geldi.

Görüntü Dökümü:

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un İsrail Başbakan Bennett ile bir araya gelmesi

Heyetler arası görüşmeden detaylar KUDÜS - Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'de gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Kudüs'te bir araya geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail Başbakan Bennett ile görüştü

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail Başbakan Bennett ile görüştü

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail Başbakan Bennett ile görüştü

AA - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan, Almanya, İsrail, Güncel, Haberler

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