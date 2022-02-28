Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "AB'ye katılım birkaç ay içinde olacak şey değil"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olabileceği tartışmalarına ilişkin, AB'ye katılımın birkaç ayda gerçekleştirilebilecek bir şey olmadığını söyledi.

Baerbock, Slovenyalı mevkidaşı Anze Logar ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, bir soru üzerine, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Ukrayna'yı zaman içinde AB'nin içine almak istediklerine ilişkin sözlerini değerlendirdi.

AB'yi "her zaman kapısı açık bir ev" olarak nitelendiren Baerbock, Ukrayna'nın da "bu Avrupa evinin" bir parçası olduğunu belirtti.

Baerbock, "AB'ye katılım birkaç ay içinde olacak şey değil. Ancak bu yoğun ve derin bir dönüşüm sürecini birlikte gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birçok Ukraynalının da AB ile daha yakın bağlar kurulmasını istediğinin bilindiğini vurgulayan Baerbock, AB'nin ötesinde Avrupa'da birlikte barışı ve güvenliği sağlamak için çok sayıda kurumun bulunduğunu ifade etti.

Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesini de değerlendirerek, "Rusya'nın gelecekte bu tür gerilimi tırmandıran açıklamalardan kaçınmasını istiyorum." diye konuştu.

Putin'in söylediğinin ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Baerbock, NATO'nun, Rusya için bir tehdit olmadığını, bu savaşı Rusya'nın başlattığını ve savaşın Putin tarafından her zaman durdurulabileceğini kaydetti.

Baerbock, Ukrayna'nın yanında olduklarını, savaştan kaçan Ukraynalıların Almanya'da kabul edileceğini aktardı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Logar da görüşmede Batı Balkanlar'daki durumu da ele aldıklarını, Slovenya'nın, bu konuda Almanya'nın "Berlin süreci" ile başlattığı girişimi desteklediğini dile getirdi.

Logar, Ukraynalıların, Batı'nın değerlerini savunduklarını belirterek, " Ukrayna'ya verilecek bir Avrupa perspektifinin Ukrayna vatandaşlarına Avrupa değerler sistemini savunmak için ek bir neden olacak önemli bir argüman olduğuna inanıyoruz. Çaba sarf ettiğimiz sistem şimdi Ukraynalıların kanıyla Ukrayna'da savunuluyor." dedi.