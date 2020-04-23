Almanya'dan yurda getirilen Türk vatandaşı yaşadığı süreci anlattı
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Almanya, Ankara, Haber

Almanya'dan yurda getirilen Türk vatandaşı yaşadığı süreci anlattı

Almanya'dan yurda getirilen Türk vatandaşı yaşadığı süreci anlattı Yurt odasından seslendi: "Ortamımız gayet güzel, görevliler bizimle ilgileniyor" Almanya'da bulunan ve korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dün Türkiye'ye dönerek eşiyle birlikte Ankara'daki öğrenci yurduna yerleştirilen...

23.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:41
Almanya'dan yurda getirilen Türk vatandaşı yaşadığı süreci anlattı

Almanya'dan yurda getirilen Türk vatandaşı yaşadığı süreci anlattı

Yurt odasından seslendi:

"Ortamımız gayet güzel, görevliler bizimle ilgileniyor"

İZMİR - Almanya'da bulunan ve korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dün Türkiye'ye dönerek eşiyle birlikte Ankara'daki öğrenci yurduna yerleştirilen Türk vatandaşı Nedim Atmaca, yaşadıkları süreci anlattı.

Almanya'da geçici süre için bulunan ve korona virüs salgını nedeniyle yurda dönüş yapmak isteyen Türk vatandaşları, dün başkent Berlin'deki Tegel Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket etti. Ankara Gölbaşı'nda bir öğrenci yurduna eşi Ayşen Atmaca ile yerleşen Türk vatandaşı Nedim Atmaca, yaşadıkları süreci anlattı. Atmaca Ailesi, yurt odasından da görüntü paylaştı. Görüntülerde, odalarda kalacak vatandaşlar için şampuan, diş fırçası, banyo lifi, havlu gibi kişiye özel hijyen malzemelerinin hazır bulundurulduğu görüldü.

"Sağlık sorunu yaşarız diye tedirgin olduk"

Almanya Berlin'e 6 Mart'ta gittiklerini, o dönemde salgının bu kadar yaygın olmadığını belirten Atmaca, "Almanya'da kardeşim, yeğenlerim var. Ayrıca kızım da orada yaşıyor ve torunum oldu. Onları görmek için 6 Mart'ta İzmir'den Almanya'ya gittik. Korona virüs salgını haberleri geliyordu ama gittiğimizde Türkiye'de vaka henüz olmamıştı. Avrupa'da bu kadar çok vaka yoktu. Almanya ilk zamanlar normaldi ancak bir süre sonra Berlin büyük şehir olduğu için endişe ettik ve Münih'teki kardeşimin evine gittik. Bir süre orada kaldık. Almanya'da korona virüs kapıp sağlık sorunu yaşarız diye tedirgin olduk. Bu yüzden yurda dönmeye karar verdik. 18 Nisan'a bilet aldık ama uçak kalkmadı. Bilet iptal olunca bir sonraki uçuşu bekledik. Konsolosluğa başvuruda bulunduk, 22 Nisan'da uçak kalkacağını öğrendik. Haberi alınca sevindik" dedi. Atmaca, uzun saatler havalimanında beklediklerini, uçakta ise yoğun bir sağlık kontrolünden geçirildiklerini belirtti.

"Ortamımız gayet güzel"

Ankara Gölbaşı'nda eşiyle birlikte yurda yerleştirilen Nedim Atmaca, "Uçaktan indiğimizde bizi Ankara Gölbaşı'nda öğrenci yurduna yerleştirdiler. Ortamımız gayet güzel. Görevliler bize kahvaltılarımızı bıraktı. Bizimle ilgileniyorlar. Bizi burada 14 gün misafir edecekler. Şu an sağlıklıyız. İnşallah dünya genelinde korona belası herkesin başından gider" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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