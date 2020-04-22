Almanya'dan yurda getirilen 232 kişi Kayseri Havaalanına ulaştı
Almanya'dan yurda getirilen 232 kişi Kayseri Havaalanına ulaştı Almanya'dan yurda getirilen 232 kişi Kayseri Havaalanına ulaştı.
22.04.2020 03:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 03:33
Almanya'dan yurda getirilen 232 kişi Kayseri Havaalanına ulaştı
KAYSERİ - Almanya'dan yurda getirilen 232 kişi Kayseri Havaalanına ulaştı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan yurda getirilen 232 kişiyi taşıyan uçak, Erkilet Havaalanına ulaştı. Sağlık kontrollerinden geçerek otobüslere alınan 232 kişi, karantinaya alınmak üzere yoğun güvenlik önlemleri alınarak karayolu ile Niğde'ye gönderildi.
Kaynak: İHA