Almanya'dan yola çıkan ralliciler Van'a geldi

Kaynak: DHA

ALMANYA'dan yola çıkan ve Europa Orient ve Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi kapsamında Türkiye'ye gelen 120 rallici Van'a ulaştı. 11 Mayıs'ta yola çıkan ralliciler arasında yer alan bazı aktivistler Van'da Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP) üyelerine dikiş makinesi, çocuk kıyafetleri ve para yardımında bulundu.Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Türkiye Tanıtım ve İmaj' kampanyası çerçevesinde düzenlenen ralliye katılan 120 sporcu Almanya'nın Heilbronn kentinden araçlarıyla yola çıkıp sırasıyla Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye ulaştı. Dostluk Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin,11 Mayıs'ta 11 ülkeden 120 turistin katılımıyla 80 araçla Almanya'nın Heilbronn kentinden yola çıktıklarını belirterek, "Europa Orient ve Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi olarak Van'a ikinci gelişimiz. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl organize ediliyor. Türkiye'nin imaj ve tanıtım projesi çerçevesinde yapılıyor. 2019 Göbeklitepe Yılı destekleniyor. Bizim buradaki amacımız önyargıların kaldırılması ve doğusuz batı, batısız doğunun olmayacağı mesajını vermek" dedi.GERÇEK MİSAFİRPERVERLİĞİ BURADA GÖRÜYORLARRalli kapsamında gelen sporcuların yüzde 80'inin ilk defa Türkiye'yi gördüğünü söyleyen Serin, "Bence gerçek misafirperverliği burada görüyorlar. Çünkü burada turist değil misafirler. Biz buraya kadar 7 bin kilometre yol yaptık. 11 Mayıs'ta Almanya'nın Heilbronn şehrinden start aldık. Umarım bu tür yurtdışı organizasyonlarla bu güzel Van şehrinin tanıtımı yapılır. Böyle bir gölün kenarında kahvaltı yapmak, insanlarla oturup görüşmek, gelen yabancıların denize girmesi ile buranın tanıtımı sağlanıyor. Bu tür organizasyonların desteklenmesi gerekiyor" dedi.KADINA VE ÇOCUĞA ŞİDDETİN MİLLETİ OLMAZRalli kapsamında Türkiye'ye gelenlerden bazıları Van'da faaliyet gösteren ve kadına şiddet, çocuk gelin, kadın istihdamı üzerine çalışmalar yürüten YAKA-KOOP üyeleriyle de görüştü. Van'a daha önceki gelişlerinde YAKA-KOOP üyeleriyle tanıştıklarını belirten Birgit Schmidt, "YAKA-KOOP'un çalışmalarına katkı sunmak adına 18 adet dikiş makinası, çocuk kıyafetleri ve bir miktar para getirdik. Kadına ve çocuğa şiddetin milleti olmaz. Bu Almanya'da da dünyanın her tarafında var" diye konuştu.AYNI DİLİ KONUŞMASAK DA AYNI MESAJLARI VERDİKYAKA-KOOP Aktivisti Gülmay Gümüşhan ise "Bizi Almanya'da 3 yıldır destekleyen bir kadın grubu var. Böyle bir tur ile Türkiye'ye geleceklerini söylediler. Buraya geldiklerinde de çok diyaloglar gelişti. Erken yaşta evlilikler ve kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın sorunu olduğunu konuştuk. Buraya gelen kadınlarla aynı dili konuşmasak bile dünyaya aynı mesajları verdik. Dünyada kadına yönelik şiddete ve erken yaşta evliliklere hayır diyoruz. Desteklerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Gelen konuklar arasında bazıları Van Gölü'nün serin sularına girerek bir süre yüzdü.- Van