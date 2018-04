Almanya'dan Uluslararası Dereceyle Döndüler

Almanya'da Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması'na jüri özel davetlisi olarak çağrılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri Emre Güzeldal ve Elif Güzeldal kardeşler yarışmadan dereceyle döndü.

16 ülkeden müzik alanındaki yeteneklerin katıldığı Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması'na jüri özel davetlisi olarak çağrılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Fen Lisesi öğrencisi Emre Güzeldal ile kardeşi ortaokul öğrencisi Elif Güzeldal katıldıkları yarışmada gösterdikleri yüksek performansın ödülünü uluslararası alanda derece yaparak elde etti. Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Mühlacker kentinde düzenlenen Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışmasına (International Competition Musical Fireworks Baden- Württemberg) aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Amerika, Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Estonya, Kore, İsviçre, Fransa, İsveç Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Yunanistan olmak üzere toplam 16 ülkeden müzik alanında yetişmiş yeteneklerin katıldığı yarışma sonucunda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri olan Güzeldal kardeşlerden Elif Güzeldal B Kategoride üçüncü, Emre Güzeldal ise C Kategoride üçüncülüğü elde etti. Duet Piyano A Kategoride, Elif Güzeldal ve Emre Güzeldal farklı partnerlerle katıldıkları bu kategoride yarışma ikincisi olarak uluslararası başarıya imza attı. Türkiye ve Gaziantep adına büyük bir onur yaşandığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan Güzeldal kardeşlerin akademik alanda da başarılı öğrenciler olduğunu ve müzik her ikisinin de Türkiye için önemli isimler olmaya aday olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz Emre Güzeldal ve Elif Güzeldal kardeşler Baden-Wütrttemberg Müzik Yarışmasına jüri özel davetlisi olarak katılarak kentimiz ve ülkemiz adına büyük bir başarıya imza atmışlardır. Yarışmada çeşitli kategorilerde önemli dereceler elde eden öğrencilerimizi, onlara destek veren velilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Gelecekte her iki öğrencimizi müzik alanında uluslararası başarılarla hayatlarını taçlandıracaklarına inanıyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yarışmaya jüri özel davetlisi olarak katılan Emre Güzeldal ve Elif Güzeldal kardeşlerde elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Başta anne ve babalarımız olmak üzere, yarışmaya bizi teşvik eden öğretmen ve idarecilerimiz ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Mutluyuz. Böyle bir dereceyle Türkiye'ye dönmek bizleri mutlu etmiştir" dedi. - GAZİANTEP