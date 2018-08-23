Almanya'dan Uçan 56 Milyon 500 Bin Yolcunun 3 Milyonu Türkiye'ye İndi

ALMANYA Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) verilerine göre, Almanya genelindeki havalimanlarından 2018 Ocak-Temmuz döneminde toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 56 milyon 500 bine yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 55 milyon 167 bin kişi yurtdışına çıkmıştı.

1 MİLYON 820 BİN KİŞİ AFRİKA'YA

Türkiye'ye uçan yolcu sayısı yaklaşık yüzde 20 artış kaydederek 3 milyon yükselirken, Afrika ülkelerine uçan yolcu sayısı ise yüzde 31,3 artarak, 1 milyon 820 bin oldu. Ülke havalimanlarından Avrupa dışına çıkan yolcuların en fazla rağbet gösterdiği ülke yüzde 55,5 artışla Mısır oldu. Bu yılın ilk altı ayında 889 bin yolcu Mısır'a uçarken, Mısır'ı yüzde 35,7 artış ve 162 bin yolcuyla Tunus takip etti.

EN ÇOK İSPANYA'YA BİLET ALINDI

Alman havalimanlarından yurtdışına çıkış yapan yolcuların, Avrupa Birliği içinde en fazla rağbet gösterdiği ülke ise İspanya oldu. İlk altı ayda 6 milyon 572 bin yolcu İspanya'daki farklı şehirlere uçtu. İspanya'yı 3 milyon 611 bin yolcuyla Birleşik Krallık ve 3 milyon 338 bin yolcuyla İtalya izledi.