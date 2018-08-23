Almanya'dan Türkiye'ye Uçuşlar Yüzde 20 Arttı

BERLİN (AA) – Alman havaalanlarından Türkiye'ye uçan yolcuların sayısı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artarak 3 milyona ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, Almanya genelindeki havalimanlarından 2018 Ocak-Temmuz döneminde toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 56 milyon 500 bine yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 55 milyon 167 bin kişi yurtdışına çıkmıştı.

Türkiye'ye uçan yolcu sayısı yaklaşık yüzde 20 artış kaydederek 3 milyon yükselirken, Afrika ülkelerine uçan yolcu sayısı ise yüzde 31,3 artarak, 1 milyon 820 bin oldu. Ülke havalimanlarından Avrupa dışına çıkan yolcuların en fazla rağbet gösterdiği ülke yüzde 55,5 artışla Mısır oldu. Bu yılın ilk altı ayında 889 bin yolcu Mısır'a uçarken. Mısır'ı yüzde 35,7artış ve 162bin yolcuyla Tunus takip etti.

Alman havalimanlarından yurtdışına çıkış yapan yolcuların, Avrupa Birliği içinde en fazla rağbet gösterdiği ülke ise İspanya oldu. İlk altı ayda 6 milyon 572 bin yolcu Alman havalimanlarından İspanya'daki farklı şehirlere uçtu. İspanya'yı 3 milyon 611 bin yolcuyla Birleşik Krallık ve 3 milyon 338 bin yolcuyla İtalya izledi.

Söz konusu süre zarfında en fazla düşüş ABD ve Dominik Cumhuriyeti uçuşlarında yaşandı.