Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar bugün başlıyor Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar bugün başlıyorİskender GÜNGÖRKÖLN, (DHA) ? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır gerçekleştirilemeyen uluslararası uçuşlar kısıtlamalı olarak yeniden başladı.

Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar bugün başlıyor

İskender GÜNGÖRKÖLN, (DHA) ? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır gerçekleştirilemeyen uluslararası uçuşlar kısıtlamalı olarak yeniden başladı. Almanya'nın 5 kentinden Türkiye'ye THY tarifeli uçuşları bugün yeniden başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır gerçekleştirilemeyen uluslararası uçuşlar kısıtlamalı olarak yeniden başladı. Almanya'nın Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Münih ve Stuttgart şehirlerinden İstanbul'a ilk uçuşlar bugün gerçekleştirilecek.Düsseldorf'dan bugün yerel saatle 1300? de planlanan uçuşu, Frankfurt ve Münih kentinden yapılan THY tarifeli uçuşlar takip edecek. Stuttgart'dan Anadolujet ilk uçuşunu bugün yapmayı planlarken, yarın THY Hamburg tarifeli seferlerine devam edecek.

AVRUPA'DAN UÇUŞLAR BAŞLADI

Düsseldorf Havalimanı'na uçuştan 4 saat önce gelmeye başlayan yolcular, 2.5 ay aradan sonra yurtdışına çıkmanın heyecanını yaşadı. Türk Hava Yolları Düsseldorf Müdürü Murat Gür olmak üzere THY ekibi uçuş için hazırlarını tamamladı.

BRÜKSEL'DEN İLK UÇUŞ 12 HAZİRAN'DA

Türk Hava Yolları, 12 Haziran'da Belçika'nın Brüksel kenti ve Fransa'nın Strasburg kentinden uçuşlarına devam edecek. 14 Haziran'da İsviçre Zürih, 15 Haziran'da ise Danimarka'nın Kopenhag kentinden uçuşlar gerçekleştirecek.

Kaynak: DHA